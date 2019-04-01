Киевлян предупредили о новой опасности: что происходит

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Киеве на вторник, 1 апреля. Порывы ветра будут достигать более 15 метров за секунду, информирует Украинский гидрометцентр.

В ближайший час с удержанием до конца дня 1 апреля в столице порывы северного ветра составят от 15 до 18 метров за секунду. Синоптики присвоили погодным условиям на сегодня первый, желтый, уровень опасности.

В Киеве объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: Getty Images)

Специалисты дают несколько советов, как уберечься от сильного ветра:

Плотно закройте окна в домах и уберите все предметы, которые могут выпасть наружу, с открытых балконов.

Если вы оказались на улице во время шторма, держитесь в стороне от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.

При сильных порывах ветра лучше спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Избегайте больших, а особенно - трухлявых, деревьев. Не паркуйте вблизи них автомобили.

В Киеве объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: РБК-Украина)

Напомним, 11 марта, Украиной пронесся сильный ураган, который наделал много бед: унес жизни нескольких человек, были массово повалены деревья, с крыш срывало покрытие, покалечило автомобили. Ветер переворачивал заборы и даже остановки общественного транспорта.

Ранее мы писали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой стихии. Например, когда на автомобиль внезапно упало дерево или когда ураган разрушил часть дома - сорвал крышу или повредил стены.