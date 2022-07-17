Жители Киева устроили огромную очередь, чтобы забрать животных из приюта: фото и видео

Волонтеры показывали животных, предлагали с ними познакомиться, прогуляться. После чего можно было принять решение о том, чтобы взять питомца к себе.

Очевидно, что многие животные - из зоны боевых действий. Некоторые были ранены, а надежда на встречу с предыдущими владельцами - потеряна.

История Бурбона из Лисичанска

Бурбон - Хаски с ранением грудной клетки. Его подлечили и у него уже есть новые хозяева. Совсем скоро пес уедет за границу.