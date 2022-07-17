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Жители Киева устроили огромную очередь, чтобы забрать животных из приюта: фото и видео

Коллаж РБК-Украина: в Киеве на ВДНХ можно было взять животное из приюта
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на ВДНХ 17-го июля, чтобы взять себе котика или собачку в "Временном приюте для животных", выстроилась огромная очередь из желающих.

Смотрите ниже фото и видео с места происшествия от корреспондента РБК-Украина.

Волонтеры показывали животных, предлагали с ними познакомиться, прогуляться. После чего можно было принять решение о том, чтобы взять питомца к себе.

Очевидно, что многие животные - из зоны боевых действий. Некоторые были ранены, а надежда на встречу с предыдущими владельцами - потеряна.

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Также мариуполец рассказал, как пять дней шел пешком с собакой.

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