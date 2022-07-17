Мешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відео

В Києві на ВДНГ 17-го липня, щоб взяти собі котика чи собачку в "Тимчасовому притулку для тварин", вишикувалася величезна черга з охочих.
Дивіться нижче фото та відео з місця події від кореспондента РБК-Україна.
Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитись, прогулятись. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти годованця до себе.
Зрозуміло, що багато тварин - із зони бойових дій. Деякі були поранені, а надія на зустріч з попередніми власниками - втрачена.
Бурбон - Хаскі з пораненням грудної клітини. Його підлікували і він вже має нових господарів. Зовсім скоро пес поїде за кордон.
Раніше ми писали, що у Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмежатка Беррі з мамою.
Також маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою.