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Под Киевом мальчик отрубил палец своей маленькой сестре: полиция выясняет детали

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Сквира, Среда 27 октября 2021 09:26
Под Киевом мальчик отрубил палец своей маленькой сестре: полиция выясняет детали Под Киевом брат нанес травму сестре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области в селе Ореховец произошло ЧП. Двухлетняя девочка получила травму - у нее отрублен палец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как оказалось, малышка получила телесные повреждения во время игры с четырехлетним братиком.

"Сегодня около 16 часов в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об ампутации пальца на руке у 2-летней девочки в селе Ореховец. Об этом в полицию сообщили медики", - сказано в сообщении полиции.

Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе со своей сестренкой, после чего оказались в сарае.

По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки. Малышку госпитализировали в больницу Белой Церкви. Полицейские выясняют все обстоятельства этого события.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра детей, чтобы не допустить подобных последствий. В таком возрасте дети полностью не понимают, что они могут совершить непоправимое. Будьте бдительны и берегите своих детей!" - обратились правоохранители к родителям.

Под Киевом мальчик отрубил палец своей маленькой сестре: полиция выясняет детали

Как мы ранее писали, в Одессе на детской площадке девочка потеряла часть пальца из-за горки.

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