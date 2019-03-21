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Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 12:32
Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела
Укрзализныця будет реконструировать киевский ж/д вокзал (иллюстративное фото)

Укрзализныця показала, как будет выглядеть киевский вокзал

Укрзализныця решила реконструировать киевский ж/д вокзал. Больше всего изменений ожидает привокзальную площадь: там посадят деревья, установят лавочки, избавятся от постоянных пробок возле входа на центральный вокзал.

Проект реконструкции столичного вокзала показал глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице. При этом он отметил, что будет еще немало доработок, экспертиз и дополнительных архитектурных решений. Но уже сейчас понятно: Вокзальная площадь изменится почти до неузнаваемости.

Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

Проект реконструкции киевского ж/д вокзала (facebook.com/Kravtsov.Evg)

По словам чиновника, площадь сделают более удобной в первую очередь - для пассажиров. Будут расширено пешеходное пространство, зоны тротуаров, оптимизирована логистика с общественным транспортом. Эта работа, говорит Кравцов, станет первым важным этапом.

После первого этапа начнется объединение пригородного и центрального ж/д вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта, в частности, скоростного трамвая.

Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

Киевский вокзал в сумерках (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Чиновник пообещал, что затягивать с реализацией реконструкции УЗ не будет - начало работ планируется уже с июля этого года. Но уже сейчас пользователи сети недовольны увиденным проектом реконструкции. Причины недовольства у всех разные.

  • А почему нет велосипедной инфраструктуры? Ни велодорожек / велополос, ни велопарковок. К тому же, весь участок до остановки общественного транспорта можно превратить в сквер-общественное пространство.
  • Когда вы цыганей уберете с вокзала?
  • А общественное обсуждение будет? Или эти комментарии и являются общественным обсуждением?
  • Навеса не хватает к платформам общественного транспорта.
  • А второй выход со станции метро "Вокзальная"?
  • Очень прошу увеличить шрифт на табло графика движения поездов. Даже людям со 100% зрением не слишком видно.
  • А как заехать на машине, чтобы пассажиру выгрузиться? С вещами ко входу только идти, судя по фото, метров 70. Дороги очень узкие, будет сплошная пробка вокруг...
  • Меня интересует вопрос безбарьерности и наличия лифтов на каждую платформу. Они предусмотрены проектом?
  • Можно было добавить арт-инсталляции и пешеходный фонтан. Мало озеленения. Садите побольше деревьев!

Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела

Фотожаба (facebook.com/ruslan.khavriuta)

Кстати, это не все сюрпризы, которые УЗ готовит украинцам. Например, недавно стало известно, что в Укрзализныце хотят реформировать пригородные перевозки вокруг Киева по примеру Мюнхена и Франкфурта.

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