В киевской клинике суррогатного материнства довольны скандалом с младенцами: хайпанули удачно

Младенец (иллюстративное фото: freepik.com)

Владелец клиники, где родились дети для иностранцев, прокомментировал громкий скандал

В Украине из-за карантина около 50 младенцев, рожденных методом суррогатного материнства, остались в киевском отеле. Передать малышей родителям-иностранцам не могут в связи с закрытыми границами в условиях пандемии коронавируса.

Ситуация вызвала широкий резонанс в обществе в стране и за ее пределами, и омбудсмен Людмила Денисова обратилась к полиции, Минздраву и Минсоцполитики с требованием срочно отреагировать.

История с "застрявшими" в столичной гостинице "Венеция" младенцами, рожденными в клинике "Биотех", получила широкую огласку после публикации в сети видеоролика. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека назвала кадры "подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

В самом же медучреждении прокомментировали скандал и признались, что довольны резонансом - ведь это и была основна цель.

По словам владельца клиники суррогатного материнства "Биотех" (BioTexCom) Альберта Точиловского в интервью агентству "Українські новини", они "хайпанули" видео с новорожденными детьми и тем самым привлекли к возникшей у них проблеме внимание.

"У нас была задача, чтобы на нас обратили внимание, на нашу проблемы... Честно говоря, мы "хайпанули", привлекли к себе внимание. Но, это произошло, я считаю, удачно. Теперь вопрос будет решен", - заявил он.

Точиловский рассказал, что после огласки многие страны передали ноты украинскому МИД, чтобы ведомство могло вмешаться и посодействовать решению вопроса.

"Посольство звонило нам и требовало, чтобы побыстрее мы составили для них все, чтобы родители могли попасть к своим деткам", - говорит владелец клиники.

Также он заверил, что всех малышей в отеле собрали в одном помещении только для съемки ролика, а так они находятся в нескольких больших и хорошо вентилируемых комнатах.

"К деткам мы никого не пускаем. Сделали исключение только для вчерашней инспекции Филипишиной и сегодняшнего визита Денисовой. А так, туда заходят одни и те же люди, которые находятся здесь на карантине, безвылазно живут в номерах, поэтому особое внимание уделяется их здоровью", - рассказал Точиловский.

Владелец клиники настаивает, что суррогатное материнство в Украине не нужно запрещать, но следует регулировать данную сферу.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев.

Недавно она обратилась к Верховной Раде с просьбой внести необходимые изменения в Семейный кодекс в части суррогатного материнства.

Напомним, что в конце августа из Киева в Китай преступная группировка вывезла около 150 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями. К организации оказались причастны руководители одной из столичных репродуктивных клиник.

Автор: Владимир Костырин