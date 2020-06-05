В киевской маршрутке цинично унизили жену погибшего АТОшника: детали скандала

В киевской маршрутке произошел скандал с водителем и женой погибшего на Донбассе бойца. Женщина зашла в транспорт и сказала, что у нее есть удостоверение "члена семьи погибшего". На это водитель решил нецензурно выругаться и сообщил, что ему все равно и этот документ ничего не значит.

Инцидент произошел в транспорте маршрута №177. Его обслуживает частное предприятие "Универсал-Транс". Об этом сообщил Алексей Ходзенко на своей Facebook-странице.

Отметим, что следующий же водитель этого маршрута очень вежливо объяснил женщине, что до конца карантина такие удостоверения у них не действительны и извинился за своего "коллегу".

Кстати, эта история на этом не закончилась, Алексей Ходзенко на своей странице в соцсети призвал всех неравнодушных собраться перед транспортной компанией и потребовать извинения перед женщиной от директора. Тот извинился за водителя и уволил мужчину.

В Киеве водитель оскорбил жену погибшего бойца (фото: facebook.com/greencatua)

Как мы ранее писали, в Киеве неадекватный охранник стрелял на стоянке и угрожал людям.