В Китае вспышка смертельной инфекции: объявлен третий уровень опасности

В Китае из-за смертельно опасной инфекции (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Китае выявили смертельную болезнь, которая может убить человека за 24 часа

В Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки смертельно опасной "болезни из прошлого" - бубонной чумы. Предупреждение продлится до конца 2020 года, а в регионе вводятся специальные меры.

Случай болезни выявили у скотовода из города Баян-Нур, что на севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия, сообщает Xinhua.

"Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Местных жителей призвали соблюдать ряд требований, чтобы сдержать распространение болезни. В том числе запрещена охота на сурков и других животных. Кроме того, будут проверяться все внезапные смерти с высокой температурой.

Бубонная чума передается от инфицированных крыс или блох. При проникновении в легкие человека начинает распространяться воздушно-капельным путем.

Эта болезнь в Средневековье стала причиной массовой гибели людей в Европе. Ее прозвали "черной смертью". Взрослый человек при заражении может погибнуть в течение 24 часов. Летальность при отсутствии лечения крайне высока.

К счастью, от болезни давно изобрели вакцину, но она поможет только в случае своевременного применения.

Симптомы бубонной чумы: высокая температура тела, головные боли, озноб и общая слабость, увеличение лимфатических узлов, тяжелая интоксикация организма, геморрагический синдром (дефицит факторов свертывания крови).

Отметим, что не так давно ученые нашли источник бубонной чумы, что вызвала пандемию "черной смерти" в средневековой Европе. "Прабактерию" обнаружили в России, в татарстанском городе Лаишево в Поволжье.

Как мы писали ранее, в Китае вспышка нового коронавируса, которым заразились еще десятки людей.

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Автор: Светлана Мащенко