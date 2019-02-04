Китайский Новый год: как правильно встретить, чтобы водились деньги

Астрологи рассказали, когда нужно поднять бокал и загадать желание

Новый год по китайскому календарю наступит в ночь с 4-го на 5-е февраля. Это будет год Желтой Земляной свиньи, который продлится до 24 января 2020 года. При этом в Китае его праздновать будут ближайшие две недели. При этом в стране в течении недели будут выходные дни, а магазины будут закрыты.

Во канун Нового года на стол жители Китая обязательно поставят 10 блюд, одно из которых будет рыбным, так как по традиции, именно рыба приносит богатство. Точное время наступление Нового года будет в 23:03 по киевскому времени или в 5:03 по пекинскому.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дома и улицы традиционно украшают в красный цвет, так как этот цвет приносит удачу и отгоняет злых духов. Встречать Новый год китайцы предпочитают с родными и близкими. А в завершении праздничной ночи обязательно запускают феерверки.

Астрологи рекомендуют встречать этот год в ярких и эксцентричных нарядах желтого, золотого, шоколадного, терракотового или апельсинового цвета. Для того, чтобы усилить финансовое благополучие, свой образ можно усилить золотыми украшениями или заколками.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Советую в одиннадцать вечера поднять бокалы и загадать желание. Новый год по восточному стилю всегда начинается в новолуние, а в новолуние всегда следует загадывать самые сокровенные мечты и желания. Подчеркиваю – в 23.00", – рекомендует астролог Влад Росс.

Он советует близким подарить символические подарки в виде свинок –копилок. Это также поможет привлечь деньги в наступающем году. В Китае принято близким дарить в новогоднюю ночь, кроме традиционных подарков, конверты с деньгами.

А накануне нужно устроить дома генеральную уборку и избавиться от всех ненужных вещей.

Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь богатство в Новом году и как правильно отпраздновать.

А также рассказывали о том, как правильно загадать желание в канун Нового года, чтобы оно сбылось.