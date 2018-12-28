Новый год 2019: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Коллаж РБК-Украина

Главное - больше мечтать и верить в чудо

На Новый год каждый считает своим долгом загадать заветное желание, разыскивая в интернете различные ритуалы, которые помогут осуществить задуманное. Тут важно помнить, что обряды вряд ли помогут исполнить мечту, поэтому загадывать нужно правильно. Об этом информирует Канал Украина.

Эксперты утверждают, что никакие обряды не способны приблизить вас к цели, поскольку тут нужны конкретные действия. Однако очень важно четко понимать, что вы хотите и как можете этого достичь.

Если у вас есть мечта, тогда каждый день нужно пытаться идти к ней и смотреть на все оптимистично. Даже если желание кажется несбыточным. Ведь, по словам психолога, обида блокирует позитивную энергию, что отдаляет вас от осуществления мечты еще дальше.

Также помните: не стоит ставить точную дату для осуществления задуманного. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении. А если сжигание бумажки с желанием вам дарит хорошие эмоции, это не будет лишним, поскольку заставит настроиться на нужную волну.

Ранее мы писали во сколько обойдется корпоратив в компании Пугачевой и Шнура. Журналисты изучили прайс-лист популярных исполнителей и составили рейтинг. Минимальную сумму за свое присутствие выставляет Киркоров. Он требует порядка 100 тысяч евро. Солист группы "Ленинград" и Алла Пугачева просят побольше.

Мы сообщали, что самой дорогой звездой в Украине стала София Ротару. Выступление на новогоднем корпоративе обойдется желающим в 100 тысяч евро. В этом году у нее запланировано несколько таких выступлений в Казахстане, как сообщает директор артистки Сергей Лавров.

Напомним, какие гонорары хотят украинские звезды за выступление в новогоднюю ночь. Гулевич рассказал, что украинские звезды стали более востребованы на рынке, а соответственно их гонорары стали повышаться.