Новый год 2019: во сколько обойдется корпоратив в компании Пугачевой и Шнура

Коллаж РБК-Украина

Горячая пора корпоративных праздников в самом разгаре

Журналисты изучили прайс-лист популярных исполнителей и составили рейтинг. Минимальную сумму за свое присутствие выставляет Киркоров. Он требует порядка 100 тысяч евро. Солист группы "Ленинград" и Алла Пугачева просят побольше. Об этом информируют российские СМИ.

Оказывается, российские знаменитости выставляют счет исключительно в иностранной валюте. Так, например, российская эстрадная певица Алла Пугачева просит не менее 350 тысяч евро, возглавляя рейтинг самых дорогих исполнителей. Помимо того, что сумма весьма приличная, певица избирательно подходит к работе и соглашается далеко не всегда.

Группа "Ленинград", заняла почетное второе место в списке самых востребованных артистов. Шнуров готов устроить максимально незабываемый праздник, добавив эксцентричности и настроения, за 150 тысяч долларов. При некоторых обстоятельствах может дойти до 250 тысяч евро.

На третьем месте самых дорогих артистов оказался Филипп Киркоров. Певец потребует за свое выступление около 100 тысяч евро. И многие не пожалеют этих денег, чтобы вживую услышать хит "Цвет настроения синий".

Мы писали, сколько украинцы готовы заплатить за банкет в компании Барских или Винника. Билеты на новогодние праздники с участием звезд украинской эстрады стартуют от 7 тысяч гривен за одно место.

Напомним, что самой дорогой звездой в Украине стала София Ротару. Выступление на новогоднем корпоративе обойдется желающим в 100 тысяч евро. В этом году у нее запланировано несколько таких выступлений в Казахстане, как сообщает директор артистки Сергей Лавров.

Мы сообщали о том, какие гонорары хотят украинские звезды за выступление в новогоднюю ночь. Гулевич рассказал, что украинские звезды стали более востребованы на рынке, а соответственно их гонорары стали повышаться.