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Новий рік 2019: у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура

STYLERЖиття    28.12.2018 - 11:58
Новий рік 2019: у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура
Колаж РБК-Україна

Гаряча пора корпоративних свят у самому розпалі

Журналісти вивчили прайс-лист популярних виконавців і склали рейтинг. Мінімальну суму за свою присутність виставляє Кіркоров. Він вимагає близько 100 тисяч євро. Соліст групи "Ленінград" і Алла Пугачова просять побільше. Про це інформують російські ЗМІ.

Виявляється, російські знаменитості виставляють рахунок виключно у іноземній валюті. Так, наприклад, російська естрадна співачка Алла Пугачова просить не менш 350 тисяч євро, очолюючи рейтинг найдорожчих виконавців. Крім того, що сума досить пристойна, співачка вибірково підходить до роботи і погоджується далеко не завжди.

Група "Ленінград", зайняла почесне друге місце в списку найбільш затребуваних артистів. Шнуров готовий влаштувати максимально незабутнє свято, додавши ексцентричності та настрою, за 150 тисяч доларів. При деяких обставинах може дійти до 250 тисяч євро.

На третьому місці найдорожчих артистів виявився Філіп Кіркоров. Співак зажадає за свій виступ близько 100 тисяч євро. І багато хто не пошкодує цих грошей, щоб наживо почути хіт "Колір настрою синій".

Ми писали, скільки українців готові заплатити за банкет у компанії Барських або Винника. Квитки на новорічні свята за участю зірок української естради стартують від 7 тисяч гривень за одне місце.

Нагадаємо, що найдорожчою зіркою в Україні стала Софія Ротару. Виступ на новорічному корпоративі обійдеться бажаючим у 100 тисяч євро. В цьому році у неї заплановано кілька таких виступів у Казахстані, як повідомляє директор артистки Сергій Лавров.

Ми повідомляли про те, які гонорари хочуть українські зірки за виступ у новорічну ніч. Гулевич розповів, що українські зірки стали більш затребувані на ринку, а відповідно їх гонорари стали підвищуватися.

 

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