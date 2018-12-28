Новий рік 2019: як правильно загадати бажання, щоб воно збулося

Колаж РБК-Україна

Головне - більше мріяти і вірити в диво

На Новий рік кожен вважає своїм обов'язком загадати заповітне бажання, розшукуючи в інтернеті різні ритуали, які допоможуть здійснити задумане. Тут важливо пам'ятати, що обряди навряд чи допоможуть виконати мрію, тому загадувати потрібно правильно. Про це інформує Канал Україна.

Експерти стверджують, що ніякі обряди не здатні наблизити вас до мети, оскільки тут потрібні конкретні дії. Однак дуже важливо чітко розуміти, що ви хочете, і як можете цього досягти.

Якщо у вас є мрія, тоді кожен день потрібно намагатися йти до неї і дивитися на все оптимістично. Навіть якщо бажання здається нездійсненним. Адже, за словами психолога, образа блокує позитивну енергію, що віддаляє вас від здійснення мрії ще далі.

Також пам'ятайте: не варто ставити точну дату для здійснення задуманого. Це підійде тільки для конкретних кроків у її досягненні. А якщо спалювання папірців з бажанням вам дарує гарні емоції, це не буде зайвим, оскільки змусить налаштуватися на потрібну хвилю.

Раніше ми писали у скільки обійдеться корпоратив у компанії Пугачової і Шнура. Журналісти вивчили прайс-лист популярних виконавців і склали рейтинг. Мінімальну суму за свою присутність виставляє Кіркоров. Він вимагає близько 100 тисяч євро. Соліст групи "Ленінград" і Алла Пугачова просять побільше.

Ми повідомляли, що найдорожчою зіркою в Україні стала Софія Ротару. Виступ на новорічному корпоративі обійдеться бажаючим у 100 тисяч євро. В цьому році у неї заплановано кілька таких виступів у Казахстані, як повідомляє директор артистки Сергій Лавров.

Нагадаємо, які гонорари хочуть українські зірки за виступ у новорічну ніч. Гулевич розповів, що українські зірки стали більш затребувані на ринку, а відповідно їх гонорари стали підвищуватися.