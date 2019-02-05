Колумбийский снег: главную пропагандистку Путина высмеяли за поездку в Душанбе

Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети шутят, что лучше бы она привезла "зеленых человечков"

Российский дипломат, официальный представитель МИД России Мария Захарова снова опозорилась в соцсетях. Она выложила в Facebook фото заснеженного Душанбе, куда отправилась с делегацией, написав, что дипломаты привезли в Таджикистан снег, что считается хорошей приметой.

Скриншот поста: facebook.com/maria.zakharova.167

Пользователи сети вдоволь посмеялись над верой высокопоставленного дипломата в народные приметы, а также попросили уточнить, какой именно снег привезли в Таджикистан.

"Привезли б туда лучше зеленых человечеков, пора Россию востанавливать уже", - предложил Oleg Kaplun.

"Это вмешательство в климат Таджикистана! Макрон еще не выступил с заявлением?" - пошутил Ruslan Redman.

"Кокаин привезли, все ясно", - констатировал Дмитрий Перов.

"Я маленькая лошадка, но стою очень много денег, и я везу свою большую повозку с того на этот берег... Новый девиз МИДа: "Мы привозим снег, чистый колумбийский!" - пошутил Олег Гусев.

"Очень плохая примета, когда представитель МИДа самой огромной страны на планете земля в галактике млечный путь руководствуется приметами!" - заметил Anatoliy Schumacher.

"К сожалению, это все, что хорошего РФ может дать своим "союзникам", - подытожил E. Qudaiqulov.

Скриншот комментариев: facebook.com/maria.zakharova.167

Напомним, ранее Захарова опозорилась заявлением, что ветераны АТО на одном из мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН якобы угрожали постпреду России Максику Мусихину.

А в прошлом году украинский журналист Роман Цимбалюк заставил понервничать официального представителя МИД России.