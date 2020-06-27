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Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки: важно знать

STYLERЖизнь    27.06.2020 - 09:36
Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки: важно знать
Комаровский рассказал об аптечке (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский поделился основными моментами касательно хранения аптечки неотложной помощи. Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram.

Для начала врач советует определиться с местом, где будет находиться аптечка (например, кухня). Также важно проследить за тем, чтобы выбранное место было:⁣

  • постоянно;⁣
  • известно всем взрослым членам семьи;⁣
  • легкодоступно взрослым и недоступно детям;⁣
  • не подвержено влиянию избыточного тепла, света, влаги.⁣

Аптечка обязательно должна быть переносной: находиться в определенной коробке и иметь ручку для переноски.⁣ Желательно, чтобы коробка имела изолированные отделы, позволяющие провести сортировку содержимого.

Аптечка должна защищать содержимое от ударов, света и влаги.⁣ Также важно раз в год проводить ревизию содержимого аптечки: пополняйте запасы, обращайте внимание на сроки годности и целостность упаковки.⁣⁣

Коробка с набором лекарств должна также включать в себя бинты (марлевый, эластичный и сетчатый), лейкопластырь, салфетки, медицинскую косынку, ножницы пинцет, шприцы, одноразовые перчатки, жидкое мыло, охлаждающий пакет и хладоэлемент.

Напомним, что Евгений Комаровский рассказал, как вылечить ангину с помощью мороженого.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Комаровский
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