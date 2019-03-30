Комаровский рассказал, как вылечить кашель во время сна

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Доктор Комаровский поможет побороть кашель у ребенка

Евгений Комаровский рассказал о кашле, который возникает в горизонтальном положении. Его причина – воспаление слизистой оболочки носа, точнее ее задних отделов. Об этом известный врач сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, во время сна из-за воспаления появляются сопли, которые текут из носа назад по задней стенке глотки. Когда ребенок бегает, прыгает, скачет, он это все время глотает, то есть эта слизь, текущая по задней стенке глотки, не накапливается. Но, как-только ребенок ложится, эта слизь раздражает заднюю стенку глотки, и ребенок начинает кашлять.

Доктор рассказал, как можно помочь ребенку в этом случае. Необходимо поднять головной конец кровати, то есть под матрац положить дополнительную подушку, чтобы голова была выше.

Если уж совсем невыносимо, то дополнительно к этой ситуации, можно промыть нос солевым раствором (уменьшить количество образуемой слизи) и обсудить с вашим доктором возможность применить перед сном сосудосуживающие капли.

Пользователи сети также прокомментировали совет доктора Комаровского.

"Такие простые истины! Их должны знать все родители без исключения! Почему же современным родителям это должен объяснять врач? Прогулки, проветривание, не кутать, не парить, не баловаться лекарствами. У нас в саду родители запрещают прогулки даже при легком дуновении ветерка! Спорить - лоб расшибешь! А про прививки заикнись - съесть готовы живьем!";

"Действительно очень помогает если подложить подушку";

"Как раз-таки у моего ребенка такой кашель. Теперь буду знать. Спасибо";

"Когда у моих детей такое случается я включаю на всю ночь увлажнитель и батареи накрываю мокрым полотенцем. И деткам моим становиться лучше";

"Вот мы как раз с этим сегодня у педиатра были. Синупред и капли в нос";

"Гиперсолевпция при прорезывании зубов также дает много слюней, от них в положении лежа ребенок маленький может кашлять тоже";

"Наш педиатр называет это состояние синдромом постназального затека. Лечим промыванием носа и гормональными спреями типа Моместер, Назорел. Если совсем тяжко, то плюс Монкаста курсом. У нас такое состояние вызывают красители и консерванты в сладком";

"Очень помогает горячее питье маленькими глотками, лучше молоко";

"У нас так было, но насморка не было никакого совсем. Оказалось, что все дело в том, что ребенок поздно ел. Мы в 21:00 ели кашу и в 22:30 уже спали. Желудочный сок, вырабатываемый для переваривания пищи, забрасывался в пищевод. Отсюда и кашель. Вопрос был решен ужином в 19:30, подушкой и водой перед сном".

Напомним, что Комаровский рассказал об основах воспитания детей. Доктор считает, что очень важно иметь постоянный контакт с ребенком.

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