Кому мороз, кому снег: синоптики дали прогноз погоды на 11 января

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях ожидается потепление и сильный штормовой ветер

В пятницу, 11 января, в большинстве регионов Украины ожидаются сложные погодные условия. В некоторых областях температура воздуха опустится до -12 градусов, а в некоторых - будет идти снег и даже мокрый снег с дождем. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны будет идти мокрый снег с дождем, местами очень сильный. Ночная температура воздуха поднимется до -1 -3 градусов, а днем ожидается от 0 до +3 градусов.

Потеплеет также и в южных областях. Ночью там ожидается от -1 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до 2 градусов тепла, в Херсоне до +5 градусов. В течении всего дня в регионе ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также сильный ветер, до 12 м/с. На дорогах – гололедица.

В Крыму синоптики прогнозируют дождь. Ночью от +3 до +5 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

В северных областях будет холодно и пасмурно. Ночная температура опустится до -9 -11 градусов, днем ожидается от -6 до -8 градусов.

На западе без осадков, но сильный мороз. Ночная температура будет колебаться от -8 до -13 градусов. Днем в регионе ожидается от -5 до -8 градусов. На Закарпатье -2 -4 градуса.

В центральной части Украины ожидается мокрый снег с дождем. Ночью от -6 до -8 градусов, днем -2 -4 градуса.

В столице 11 января без осадков, пасмурно. Днем от -7 до -9 градусов, ночью температура опустится до -10 -12 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что свой прогноз погоды на ближайшие дни дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также писали о том, что климатологи рассказали, когда в Украину придет потепление.