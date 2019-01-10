Температурный контраст: синоптики рассказали о погоде 11 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На большей части страны ожидается потепление, но в некоторых регионах сохранится мороз

В Украине в пятницу, 11 января, ожидается контрастная погода - морозы сохранятся в северных и восточных регионах, а на остальной части страны потеплеет. Об этом говорится на сайте Погода УНИАН.

Также отмечается, что жителям восточных областей нужно готовиться к осадкам в виде дождей и снега.

В этих регионах температура воздуха в ночное время составит до -14 градусов, а днем потеплеет до +4 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay)

На Юге прогнозируются ливни. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а в дневное время поднимется до +8 градусов.

В западных областях осадки не ожидаются. Ночью воздух промерзнет до -19 градусов, а днем не поднимется выше -6 градусов.

На Севере будет пасмурно. В ночное время температура воздуха будет до -15 градусов, а днем - не на много выше - до -10 градусов.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В центральных областях местами ожидаются осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит до -15 градусов, а в дневное время - до +5 градусов.

Как сообщалось, ранее климатолог Василий Троцюк отметил, что в настоящее время на климат Украины воздействует циклон, который уже успел причинить в Европе много бедствий и стал причиной гибели 13 человек. Он добавил, что в ближайшее время нашу страну ждет холодная погода.

Также мы писали о том, что в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.

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Видео: РБК-Украина