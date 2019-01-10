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Температурний контраст: синоптики розповіли про погоду 11 січня

STYLERЖиття    10.01.2019 - 21:17
Температурний контраст: синоптики розповіли про погоду 11 січня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На більшій частині країни очікується потепління, але в деяких регіонах збережеться мороз

В Україні у п'ятницю, 11 січня, очікується контрастна погода - морози збережуться в північних і східних регіонах, а на решті частини країни потеплішає. Про це йдеться на сайті Погода УНІАН.

Також зазначається, що жителям східних областей потрібно готуватися до опадів у вигляді дощів та снігу.

У цих регіонах температура повітря вночі становитиме до -14 градусів, а вдень потеплішає до +4 градусів.

Температурний контраст: синоптики розповіли про погоду 11 січня

Ілюстративне фото (pixabay)

На Півдні прогнозуються зливи. Вночі температура повітря опуститься до -13 градусів, а вдень підніметься до +8 градусів.

В західних областях опади не очікуються. Вночі повітря промерзне до -19 градусів, а вдень не підніметься вище -6 градусів.

На Півночі буде хмарно. В нічний час температура повітря до -15 градусів, а вдень - не на багато вище - до -10 градусів.

Температурний контраст: синоптики розповіли про погоду 11 січня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

В центральних областях місцями очікуються опади у вигляді снігу. Вночі температура повітря складе до -15 градусів, а вдень - до +5 градусів.

Як повідомлялося, раніше кліматолог Василь Троцюк зазначив, що в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Він додав, що найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.

Також ми писали про те, що в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.

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Відео: РБК-Україна

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