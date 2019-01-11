Кому мороз, кому сніг: синоптики дали прогноз погоди на 11 січня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях очікується потепління і сильний штормовий вітер

У п'ятницю, 11 січня, у більшості регіонів України очікуються складні погодні умови. В деяких областях температура повітря опуститься до -12 градусів, а в деяких - буде йти сніг і навіть мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни йтиме мокрий сніг з дощем, місцями дуже сильний. Нічна температура повітря підніметься до -1 -3 градусів, а вдень очікується від 0 до +3 градусів.

Потеплішає також і в південних областях. Вночі там очікується від -1 до -3 градусів, а вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла, у Херсоні до +5 градусів. Протягом усього дня в регіоні очікуються опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, а також сильний вітер, до 12 м/с. На дорогах – ожеледиця.

У Криму синоптики прогнозують дощ. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень від +4 до +6 градусів.

В північних областях буде холодно і похмуро. Нічна температура опуститься до -9 -11 градусів, вдень очікується від -6 до -8 градусів.

На заході без опадів, але сильний мороз. Нічна температура коливатиметься від -8 до -13 градусів. Вдень в регіоні очікується від -5 до -8 градусів. На Закарпатті -2 -4 градуси.

В центральній частині України очікується мокрий сніг з дощем. Вночі від -6 до -8 градусів, вдень -2 -4 градуси.

У столиці 11 січня без опадів, хмарно. Вдень від -7 до -9 градусів, вночі температура опуститься до -10 -12 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що свій прогноз погоди на найближчі дні дала народний синоптик Наталка Діденко.

А також писали про те, що кліматологи розповіли, коли в Україну прийде потепління.