В конце июля сильно припечет во всех областях: синоптики обновили прогнозы погоды

По данным погодного информера Pogoda 33, на востоке страны ближайшие дни будут прохладными и дождливыми. В пятницу температура упадет до +19 градусов. Но уже с воскресенья температура воздуха начнет повышаться.

С 26 июля и до 2 августа ожидается сухая и жаркая неделю, с температурой от +30 до +34 градусов.

Первая неделя августа будет умеренно теплой, возможны небольшие осадки и жара вернется только к 12 августа.

В южной части Украины припекать начнет уже в четверг и с 28 июля температура воздуха поднимется до +31 +33 градуса. Спад жары не стоит ожидать аж до середины августа.

По прогнозу синоптиков, дождей будет немного, и они будут сбивать температуру на пару градусов, но буквально на 1-2 дня.

Жарко будет и на севере страны. До пятницы синоптики прогнозируют дождливую погоду и умеренную температуру. Но с 24 июля она снова пойдет вверх. Потом возможны скачки от +25 до +30 градусов через день.

Первые дни августа будут сухими и очень жаркими, до +29 +30 градусов. Снижение температуры воздуха стоит ожидать не ранее, чем 13 августа.

Холодный период закончится и в западных областях Украины. Уже завтра температура прыгнет до +29 градусов и до воскресенья будет жарко. Далее будет два дождливых и прохладных дня, но уже с 26 июля жара вернется вновь.

В последние дни июля и в начале августа синоптики прогнозируют повышение температуры до +33 градусов. 2 и 3 августа могут быть очень сильные дожди, которые ненадолго собьют высокую температуру.

Но с 6 августа жара вернется вновь, и температура будет держаться от +28 до +30 градусов до 14 августа.

Погода в Киеве

В среду в Киеве будет тепло и сухо, не более +26 градусов. Сильная жара в столице ожидается уже на выходных, от +29 до +33 градусов. В понедельник придут сильные дожди и понижение температуры, но буквально на один и потом снова станет жарко.

Еще одно небольшое похолодание возможно в последние дни июля, но август снова начнется с жары до +31 градуса. Вся первая неделя августа будет жаркой, а осадков почти не будет.