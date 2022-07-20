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Наприкінці липня сильно припече у всіх областях: синоптики оновили прогнози погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі тижні знову принесе неймовірну спеку практично в усі регіони країни. Дощів буде небагато, і вони будуть приходити відразу штормами з великою кількістю опадів.

Яка погода чекає українців до кінця липня - читайте в матеріалі нижче.

За даними погодного інформера Pogoda 33, на сході країни найближчі дні будуть прохолодними та дощовими. У п'ятницю температура впаде до + 19 градусів. Але вже з неділі температура повітря почне підвищуватися.

З 26 липня і до 2 серпня очікується сухий і спекотний тиждень, з температурою від +30 до +34 градусів.

Перший тиждень серпня буде помірно теплим, можливі невеликі опади та спека повернеться тільки до 12 серпня.

В південній частині України припікати почне вже в четвер і з 28 липня температура повітря підніметься до +31 +33 градуси. Спад спеки не варто очікувати аж до середини серпня.

За прогнозом синоптиків, дощів буде небагато, і вони будуть збивати температуру на пару градусів, але буквально на 1-2 дні.

Жарко буде і на півночі країни. До п'ятниці синоптики прогнозують дощову погоду і помірну температуру. Але з 24 липня вона знову піде вгору. Потім можливі скачки від + 25 до + 30 градусів через день.

Перші дні серпня будуть сухими та дуже спекотними до +29 +30 градусів. Зниження температури повітря варто очікувати не раніше, ніж 13 серпня.

Холодний період закінчиться й у західних областях України. Вже завтра температура стрибне до + 29 градусів і до неділі буде спекотно. Далі буде два дощових і прохолодних дні, але вже з 26 липня спека повернеться знову.

В останні дні липня і на початку серпня синоптики прогнозують підвищення температури до +33 градусів. 2 і 3 серпня можуть бути дуже сильні дощі, які ненадовго зіб'ють високу температуру.

Але з 6 серпня спека повернеться знову, і температура триматиметься від + 28 до + 30 градусів до 14 серпня.

Погода в Києві

У середу в Києві буде тепло і сухо, не більше +26 градусів. Сильна спека в столиці очікується вже на вихідних, від +29 до +33 градусів. У понеділок прийдуть сильні дощі та зниження температури, але буквально на один і потім знову стане жарко.

Ще одне невелике похолодання можливе в останні дні липня, але серпень знову почнеться зі спеки до +31 градуса. Весь перший тиждень серпня буде спекотним, а опадів майже не буде.

До речі, раніше ми розповідали про те, у яких областях можливі дощі в найближчий тиждень.

А також ми писали про те, який прогноз синоптики дали на найближчі дні.

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