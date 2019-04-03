Косит онкология: чем грозит украинцам страх идти к врачу

Каждый год более 400 тысяч украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней. Эти болезни – на первом месте среди тех, которые вызывают смертность украинцев. Также много людей болеют онкологией и другими серьезными заболеваниями.

Врачи подчеркивают: в большинстве случаев эти болезни можно предотвратить или же вылечить их на ранних стадиях.

Например, те же сердечно-сосудистые болезни можно контролировать, правильно питаясь. Есть надо максимально разнообразную пищу. По возможности исключить все искусственные продукты типа плавленых сырков, круассанов и колбасы. Взамен - есть как можно больше различных овощей.

Также украинцы часто умирают, потому что не просто не идут к врачам. Одни боятся, что это дорого, другие – что у них обнаружат какую-то ужасную болезнь.

Хотя бы раз в год даже любой здоровый человек должен прийти в поликлинику и обследоваться", - говорит Валентина Набокова, столичный семейный врач, член команды проекта "Доктор в Вашем доме"

Базовое обследование - бесплатное, оно относится к первичной медицинской помощи.

Пройти его проще, если подписать декларацию с семейным врачом, что занимает всего несколько минут.

Фото: С июля 2019 года ряд процедур будут гарантированно бесплатными не только на первичном, но и на вторичном звене (moz.gov.ru)

"Первичная медицинская помощь включает в себя общий анализ крови, мочи, тот же сахар, кардиограмму, флюорографию,визит к гинекологу – это должен делать каждый человек, чтобы знать состояние своего здоровья и чтобы не допускать каких-то осложнений", – объясняет она в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, множество болезней проходят без каких-либо симптомов.

"Тот же сахарный диабет очень долго не дает никаких проявлений, а самый обычный экспресс-тест может выявить эту скрытую проблему", - подчеркивает Валентина Набокова.

После возвращения из АТО у многих военных через несколько лет появляется онкология.

Об этом Styler напомнила Ирина Михнюк, вдова участника АТО и Героя Украины Олега Михнюка, председатель правления ОО "ВОО семей погибших и пропавших без вести участников АТО, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8 сотни".

Кроме того, онкология "косит" и родственников участников АТО. Особенно тех, кто потерял сына, мужа или отца, и из-за огромного стресса организм дает сбои.

"Это еще один аспект, о котором не говорят. Я много общаюсь с женами погибших, и у них наблюдается та же соматика: через три года трагедия "выстреливает" опухолями. Так организм реагирует на стресс. Это достаточно распространенная проблема. Как ни печально, начинаются болезни и у детей в таких семьях тоже. Хотя сами люди стараются об этом промолчать", - говорит волонтер Ирина Міхнюк.

Она призвала всех вовремя обследоваться, ведь тогда можно предотвратить многие болезни или вылечить их на ранней стадии.

Кроме того, журналисты рассекретили миллионные состояния скандального врача и директора столичного Института Сердца Бориса Тодурова.

Также стало известно, какие именно услуги у врача уже скоро станут бесплатными для украинцев.