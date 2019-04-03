Косить онкологія: чим загрожує українцям страх іти до лікаря

Кожного року понад 400 тисяч українців помирають від серцево-судинних хвороб. Ці хвороби – на першому місці серед тих, які спричинюють смертність українців. Також багато людей хворіють на онкологію та інші серйозні захворювання.

Лікарі підкреслюють: у більшості випадків цим хворобам можна запобігти або ж вилікувати їх на ранніх стадіях.

Наприклад, ті ж серцево-судинні хвороби можна контролювати, правильно харчуючись. Їсти треба максимально різноманітну їжу. За можливості виключити всі штучні продукти на кшталт плавлених сирків, круасанів і ковбаси. Натомість - їсти якнайбільше різних овочів.

Також українці часто вмирають, бо не просто не йдуть до лікарів. Одні бояться, що це дорого, інші – що у них виявлять якусь жахливу хворобу.

Хоча б раз на рік навіть будь-яка здорова людина має прийти в поліклініку і обстежитися", каже Валентина Набокова, столичний сімейний лікар, член команди проекту "Лікар у Вашому домі"

Базове обстеження - безкоштовне, воно відноситься до первинної медичної допомоги.

Пройти його простіше, якщо підписати декларацію із сімейним лікарем, що займає всього кілька хвилин.

Фото: З липня 2019 року ряд процедур будуть гарантовано безкоштовні не тальки на первинній, а і на вторинній ланці (moz.gov.ua)

"Первинна медична допомога включає в себе загальний аналіз крові, сечі, той же цукор, кардіограму, флюорографію, сходити до гінеколога – це має робити кожна людина, щоб знати стан свого здоров'я і щоб не допускати якихось ускладнень" – пояснює вона в ефірі телеканалу "Київ".

За її словами, безліч хвороб проходять без будь-яких симптомів.

"Той же цукровий діабет дуже довго не дає ніяких проявів, а самий звичайний експрес-тест може виявити цю приховану проблему", - підкреслює Валентина Набокова.

Після повернення з АТО у багатьох військових через кілька років зявляється онкологія.

Про це для Styler нагадала Ірина Міхнюк, вдова учасника АТО і Героя України Олега Міхнюка, голова правління ГО "ВГО сімей загиблих і зниклих безвісти учасників АТО, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні".

Крім того, онкологія "косить" і родичів учасників АТО. Особливо тих, хто втратив сина, чоловіка чи батька, і через величезний стрес організм дає збої.

"Це ще один аспект, про який не говорять. Я багато спілкуюся з дружинами загиблих, і у них спостерігається та ж соматика: через три роки трагедія "вистрілює" пухлинами. Так організм реагує на стрес. Це досить поширена проблема. Як ні сумно, починаються хвороби і у дітей в таких сім'ях теж. Хоча самі люди намагаються про це промовчати", - говорить волонтер Ірина Міхнюк.

Вона закликала всіх вчасно обстежуватися, адже тоді можна запобігти багатьом хворобам або вилікувати їх на ранній стадії.

Крім того, журналісти розсекретили мільйонні статки скандального лікаряй директора столичного Інституту Серця Бориса Тодурова.

Також стало відомо, які саме послуги у лікаря вже скоро стануть безкоштовними для українців.