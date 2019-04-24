Под Ковелем 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку (видео)

Драка школьниц произошла под Ковелем Волынской области, между двумя школьницами 15-ти и 12-ти лет. Инцидент сняла на видео девушка, которая была свидетелем происшествия и выложила его в интернет. Об этом сообщает группа "Ковель Онлайн" на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, одна из участниц драки учится в школе №7 города Ковель, другая - в учебно-воспитательном комплексе села Вербка Ковельского района, на территории которого и произошла драка.

На видео видно, как девушка наносит несколько ударов сопернице, а когда та падает - добивает кулаком, в то время как жертва кричит. За дракой наблюдали еще несколько человек.

Драка школьниц (видео: facebook.com/kovel.online)

С ее профиля в сети становится известно, что девушку зовут Татьяна, ей 15 лет, она занимается тверком - танцевальный стиль, когда танцуют под музыку в провокационной манере вприсядку или стоя и двигая бедрами снизу вверх.

Автор видео и девушка, которая била соперницу, судя по соцсетям, хорошо знакомые, также посещают один и тот же заведение, где занимаются тверком. В профиле обоих - немало провокационных фото, комментарии и сообщения с нецензурной лексикой.

Пользователи сети также прокомментировали драку девочек.

Обеих копать огороды отправить, сажать картофель и пахать на поле все лето. Тогда руки так сильно подниматься не будут. И никаких танцев, приучать к работе надо, тогда агрессии меньше будет. Именно балуем детей, а они потом смотри что вытворяют. Пожалуй, много свободного времени;

Запретить посещение тверка несовершеннолетним! Еще бы курсы стриптиза устроили. Родителям совершенно безразлично чем дочери занимаются?

Еще так много детей просто смотрят как на цирк. Это просто ужас.

Родители, кого вы воспитываете? Это ужас! Очень прошу, уделяйте внимание вашим детям. У меня подрастают дети, страшно когда по улице ходят такие существа!! Их изолировать надо, могут беду принести в семью. А что дальше будет?

Напомним, что в Ровно проучили пьяного фаната Путина. Пьяный мужчина в провокационной футболке устроил драку с водителем.

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