Под Ковелем 15-летняя школьница жестоко избила 12-летнюю девочку (видео)

Драку двух школьниц снимали другие дети, которые просто стояли и наблюдали
Драка школьниц произошла под Ковелем Волынской области, между двумя школьницами 15-ти и 12-ти лет. Инцидент сняла на видео девушка, которая была свидетелем происшествия и выложила его в интернет. Об этом сообщает группа "Ковель Онлайн" на своей странице в Facebook.
По словам очевидцев, одна из участниц драки учится в школе №7 города Ковель, другая - в учебно-воспитательном комплексе села Вербка Ковельского района, на территории которого и произошла драка.
На видео видно, как девушка наносит несколько ударов сопернице, а когда та падает - добивает кулаком, в то время как жертва кричит. За дракой наблюдали еще несколько человек.
Драка школьниц (видео: facebook.com/kovel.online)
С ее профиля в сети становится известно, что девушку зовут Татьяна, ей 15 лет, она занимается тверком - танцевальный стиль, когда танцуют под музыку в провокационной манере вприсядку или стоя и двигая бедрами снизу вверх.
Автор видео и девушка, которая била соперницу, судя по соцсетям, хорошо знакомые, также посещают один и тот же заведение, где занимаются тверком. В профиле обоих - немало провокационных фото, комментарии и сообщения с нецензурной лексикой.
Пользователи сети также прокомментировали драку девочек.
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