Крещение 2019: народные приметы и поздравления в прозе

Крещение в Украине (фото: instagram.com/nikolaevich_an)

Есть строгие запреты

В субботу, 19 января, в Украине православные отмечают один из самых больших праздников – Крещение Господне. В связи с этим Styler решил перечислить главные приметы и запреты в этот день, а также собрать наиболее оригинальные поздравления.

Так, среди народных примет на Крещение:

Если небо хмурое – всякому хлебу будет хорошо. Если же небо будет таким только на востоке – то хорошо уродится рожь; на юге – уродится просо; на севере – гречка.

Если на Крещение будет ясная и холодная погода – это к засушливому лету; пасмурная и с осадками – к обильному урожаю.

Выпадение снега во время освящения воды говорит о том, что хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеба.

Появление иния в этот день говорит о том, что на следующий день желательно сеять пшеницу.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что нельзя делать на Крещение:

Обратим внимание, что на Крещение запрещаются неблагочестивые мысли, сплетни, обманы и ссоры.

Окунаться в воду нужно с чистыми мыслями.

Также в этот день запрещается жаловаться и плакать. Считается, что тот, кто проливает слезы в этот день, будет делать это целый год. Более того, в этот праздник запрещается касаться стирки, поскольку это оскверняет воду.

Поздравления с Крещением 2019 в прозе:

Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы избавят душу и тело! Окропите святостью жилье, и наша совместная молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!

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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками – Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

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Морозное утро, красивое, солнечное говорит о том, что наступил светлый праздник Крещения Господне. Так хочется, искупавшись в проруби святой водицы, очистить свою душу, поправить здоровье. Я искренне хочу поздравить Вас с праздником. Пускай этот светлый праздник поднимет Вам настроение. Пусть на Вашем лице не исчезает улыбка радости, желаю Вам счастья, исполнения всех помыслов и стремлений. Пусть ангел-хранитель всегда бережёт Вас. Крепкого здоровья Вам, огромного счастья, чистой взаимной любви. Успехов и везения Вам во всём.

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

Иллюстративное фото (twitter.com/kirovograd_2day)

Для тех, кто собирается купаться на Крещение 2019, синоптики уже дали прогноз погоды по Украине.

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Видео: РБК-Украина