Крещение 2019: народні прикмети та поздоровлення в прозі

Хрещення в Україні (фото: instagram.com/nikolaevich_an)

Є суворі заборони

У суботу, 19 січня, в Україні православні відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє. У зв'язку з цим Styler вирішив перерахувати головні прикмети і заборони в цей день, а також зібрати найбільш оригінальні привітання.

Так, серед народних прикмет на Водохреща:

Якщо небо похмуре – всякому хлібу буде добре. Якщо ж небо буде таким тільки на сході – добре вродить жито, на півдні – вродить просо, на півночі – гречка.

Якщо на Водохреща буде ясна і холодна погода, це до посушливого літа; похмура і з опадами – до рясного урожаю.

Випадання снігу під час освячення води говорить про те, що добре роїтимуться бджоли і колоситися хліба.

Поява інія в цей день говорить про те, що на наступний день бажано сіяти пшеницю.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Що не можна робити на Водохреща:

Звернемо увагу, що на Водохреща забороняються неблагочестивые думки, плітки, обмани і сварки.

Занурюватися у воду потрібно з чистими думками.

Також, в цей день забороняється скаржитися і плакати. Вважається, що той, хто проливає сльози в цей день, буде робити це цілий рік. Більш того, в цей день забороняється торкатися прання, оскільки це забруднює воду.

Привітання з Водохрещем 2019 в прозі:

Праздник чистой души, морозного утра и зеркального снега - Крещение. Пусть брызги святой водицы избавят душу и тело! Окропите святостью жилье, и наша совместная молитва наполнит любовью и радостью все ваши дни. Счастья и обновления! Пусть ваша жизнь станет светлее и чище!

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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками – Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

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Морозное утро, красивое, солнечное говорит о том, что наступил светлый праздник Крещения Господне. Так хочется, искупавшись в проруби святой водицы, очистить свою душу, поправить здоровье. Я искренне хочу поздравить Вас с праздником. Пускай этот светлый праздник поднимет Вам настроение. Пусть на Вашем лице не исчезает улыбка радости, желаю Вам счастья, исполнения всех помыслов и стремлений. Пусть ангел-хранитель всегда бережёт Вас. Крепкого здоровья Вам, огромного счастья, чистой взаимной любви. Успехов и везения Вам во всём.

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Поздравляю с православным праздником — Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

Ілюстративне фото (twitter.com/kirovograd_2day)

Для тих, хто збирається купатися на Хрещення 2019, синоптики вже дали прогноз погоди по Україні.

Раніше ми також розповідали про найпопулярніші способи ворожіння у Водохресний Святвечір 18 січня.

Відео: РБК-Україна