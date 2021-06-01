В Кривом Роге скончалась беременная женщина, которую поджег ее парень

Трагедия произошла 26 мая в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Кривом Роге. Спасателям позвонили жильцы дома и сообщили, что горит человек.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиция и скорая медицинская помощь. Девушку экстренно госпитализировали в больницу, у нее диагностировали ожоги 3 степени и повреждения 70% тела.

Злоумышленник сбежал с места преступления, но полиция оперативно его отыскала и задержала. Он сообщил, что женщина получила ожоги самостоятельно, во время приготовления пищи. А он сбежал, так как сильно испугался. Также есть информация, что между возлюбленными перед инцидентом возник конфликт.

21-летняя пострадавшая находилась на 17 недели беременности. Ожоги пришлись на лицо, руки и туловище. Женщина находилась в состоянии шока, и медики оценивали ее состояние как тяжелое. Врачи почти неделю боролись за жизнь пострадавшей женщины, но 1 июня она скончалась от полученных травм в больнице.

Сиротами остались двое детей, которыми теперь занимаются сотрудники ювенальной превенции.

Действия ее 17-летнего возлюбленного были квалифицированы по статье об покушении на убийство. Теперь статья будет переквалифицирована на умышленное убийство.