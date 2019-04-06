Крупное мошенничество с Ощадбанком: в сети разоблачили схему

Мошенничество с Ощадбанком (иллюстративное фото: pixabay)

Пользователей "Ощадбанка" запугивают странными сообщениями

Украинским пользователям "Ощадбанка" в последнее время стали присылать сообщения о блокировке их банковской карты. Об ушлой афере рассказал OBOZREVATEL, ссылаясь на пользователей сети.

Юрий Петров в одном из телеграм-каналов рассказал о том, каким способом аферисты пытались "запугать" его семью. Мошенники неизвестным образом узнали номер банковской карты и закидали владельца фейковыми сообщениями о снятии денег и блокировке. "Три дня подряд жене приходит", - написал он, прикрепив соответствующие скриншоты.

Фото: (obozrevatel.com)

Отмечается, что номер банковской карты и CVV/CVV-2 могут подсмотреть в любом общественном месте, где вы передаете в чужие руки банковскую карту. Защититься от воровства данных можно только в случае, если самостоятельно расплачиваться картой с помощью терминала.

Также важно помнить, если вы набираете ПИН-код на терминале, циферблат стоит прикрывать рукой. Иначе номер может подсмотреть посторонний человек, а чтобы незаметно сфотографировать обе стороны карты злоумышленнику понадобится всего несколько секунд.

Аферисты могут сами воспользоваться полученной информацией или продать ее. По статистике 80% случаев мошенничества с банковскими картами произошли из-за невнимательности или доверчивости самих владельцев. Кроме того, современные технологии позволяют воровать информацию с карты с помощью специальных устройств.

Напомним, что в Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники". Сообщается, что злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, обустраивали их под пункты обмена валют, после чего размещали в интернете объявления о покупке и продаже иностранной валюты по завышенному курсу.

Ранее сообщалось, что прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего злоумышленника, который в фиктивном пункте обмена валют отобрал у гражданина 50 тыс. евро.