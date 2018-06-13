Крым до и после аннексии: в сети появилось показательное видео

В сети показали, как выглядели пляжи украинского полуострова в 2013 и 2018 годах

Пляжи незаконно аннексированного Россией Крыма сравнили в разгар сезона в 2013-м и 2018 годах. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

В ролике показали кадры, сделанные в июне 2013 года, до аннексии украинского полуострова, , и пустые пляжи в 2018 году.

На видео видно, что в 2013-м на пляжах Крыма с трудом можно было найти свободное место для отдыха.

Видео: Крым до и после аннексии (YouTube/Bunny News)

Кстати, недавно авторитетное британское издание The Times "приписало" Крым России. Позднее редакция извинилась за ошибку.

Ранее в сети показали пляжи Евпатории. На территории морского побережья Евпатории, в частности поселка Заозерное, не зафиксировали ни одного туриста.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)