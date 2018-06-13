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Крим до і після анексії: у мережі з'явилося показове відео

STYLERLIFE        13.06.2018 - 22:50
Фото: pixabay.com/irinariviera
Фото: pixabay.com/irinariviera

У мережі показали, як виглядали пляжі українського півострова у 2013 та 2018 роках

Пляжі незаконно анексованого Росією Криму порівняли в розпал сезону у 2013-му та 2018 роках. Відповідне відео було опубліковане в YouTube.

У ролику показали кадри, зроблені в червні 2013 року, до анексії українського півострова, і порожні пляжі в 2018 році.

На відео видно, що в 2013-му на пляжах Криму було важко знайти вільне місце для відпочинку.

Відео: Крим до і після анексії (YouTube/Bunny News)

До речі, нещодавно авторитетне британське видання The Times "приписало" Крим Росії. Пізніше редакція вибачилася за помилку.

Раніше в мережі показали пляжі Євпаторії. На території морського узбережжя Євпаторії, зокрема селища Заозерне, не зафіксували жодного туриста.

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Теги: Крым, аннексия
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