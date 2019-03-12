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Курс биткоина рухнул: пострадали миллионы людей

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 11:49
Курс биткоина рухнул: пострадали миллионы людей
Биткоин упал (коллаж РБК-Украина)

Биткоин попал под давление пирамиды

 

Биткоин рухнул и на данный момент цена криптовалюты находится на отметке $3871 (около 95 тыс. грн). Падение курса связанно с тем, что в США арестовали создателя очередной криптовалютной пирамиды OneCoin Константина Игнатова.

Американские правоохранители обвиняют мужчину в организации мошеннической схемы из-за которой пострадали более трех миллионов инвесторов со всего мира - Игнатов предоставлял им заведомо ложную информацию.

Так, у OneCoin уверяли инвесторов, что компания имеет свои личные сервера, с помощью которых производится добыча биткоинов. Но на деле, как оказалось, никаких серверов не было.

Таким образом в прокуратуре США пришли к выводу, что проект Игнатова - это обычная классическая пирамидой, в которой главной целью было привлечь новых участников за вознаграждение. 

Курс биткоина рухнул: пострадали миллионы людей

Скриншот (stock-maks.com)

Как пишут специализированные СМИ, мошенничество в последнее время все больше оказывает негативное влияние на доверие инвесторов к биткоину и на курс популярной криптовалюты.

Ранее мы писали о том, что у биткоина появился сильный конкурент. Создатель криптовалюты Ethereum сравнивает свое изобретение с технологичным смартфоном, а биткоин - с калькулятором.

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