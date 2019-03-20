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В Трускавце девочка нашла кучу денег, но вернула их владельцу

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 11:21
В Трускавце девочка нашла кучу денег, но вернула их владельцу
Школьница нашла 150 тысяч гривен и вернула их владельцу (коллаж РБК-Украина)

С найденными деньгами девушка распорядилась очень благородно

Школьница Андриана Дзюбайло из Трускавца Львовской области случайно нашла сумку со 150 тысячами гривен и вернула деньги владельцу, сообщает ТСН.

11-летняя Андриана возвращалась с тренировки по вольной борьбе, когда нашла сумку с деньгами на лавочке у подъезда. Рядом с деньгами в сумочке были документы. На фото девочка узнала своего соседа, который работает таксистом. Андриана вернула владельцу утраченное.

От общения с журналистами владелец сумки отказался, но известно, что девочку он отблагодарил за хороший поступок.

Тренер девочки по вольной борьбе узнал о ее поступке и наградил Андриану кубком за честность. Журналистам стало известно о честности и благородстве школьницы из публикации в соцсетях.

Одноклассники Андрианы восхищены ее поступком, они утверждают, что на ее месте поступили бы точно так же.

Школьница нашла 150 тысяч гривен и вернула их владельцу (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро "Шулявская" пенсионер нашел сумку с большой суммой денег, которая принадлежала помощнику народного депутата.

Также мы писали о том, что семья обнаружила в пироге, который они заказали на праздники через интернет, чек на сумму в десять тысяч евро.

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