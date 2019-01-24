Как лечить корь в домашних условиях: советы народной медицины

Коллаж РБК-Украина

Травы помогут снять температуру и справиться с высыпаниями

На фоне сильной вспышки кори в Украине и панике среди населения, бытует мнение, что это заболевание нужно лечить только в стационаре больницы. Однако валеолог и медик Галина Кожий считает, что корь легкой и средней степени, которая не усугубляется осложнениями, может обойтись и без медикаментозного лечения. Она назвала средства народной медицины, которые могут помочь в домашних условиях, пишет издание "Газета номер 1".

Галина Кожий отметила, что больного корью нужно немедленно изолировать, так как все остальные члены семьи могут быстро заразиться.

"Больного надо изолировать, поскольку корь - чрезвычайно контагиозная болезнь. Поэтому назначают постельный режим в течение всего периода лихорадки. Для больного этим недугом ребенка следует создать спокойную обстановку. Кровать необходимо поставить так, чтобы свет не бил в глаза, однако не в темном углу комнаты. В случае светобоязни не допускать яркого освещения", - порекомендовала врач.

Она добавила, что при этом заболевании диета должна быть щадящей, а в рацион нужно включить отвары из ячменя, овса или проросшей пшеницы. Нужно много пить, а для повышения защитных сил организма заваривать витаминные чаи из плодов шиповника коричного, рябины обыкновенной, травы земляники лесной, травы крапивы двудомной, апилака и сока алоэ (по 1-2 ч/л 2 раза вдень).

Галина Кожий объясняет, что если корь не сопровождается осложнениями, лихорадкой и другими сопутствующими проблемами – то лечить ее можно в домашних условиях.

"Если же у больного не возникает осложнений, то во время озноба, при повышении температуры тела рекомендуется противовоспалительную смесь из следующих компонентов: травы лабазника вязолистного - 30 г, цветки бузины черной - 30 г, цветочных корзинок ноготков лекарственных - 40 г, цветков лаванды колосковой - 40 г. Две столовые ложки смеси залить 400 мл кипятка, прокипятить 1 мин на малом огне, настоять 2 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по 50-100 мл 4 раза в день. Детям до 2 лет дают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день", - рассказала валеолог.

Чтобы сбить высокую температуру, Галина Кожий советует положить на голову пузырь со льдом, подложив под него полотенце. Он должен касаться головы, но не давить на нее.

"Если нет льда, используют холодную воду или снег. Также 1-2 раза в день можно обтирать тело раствором уксуса (1 столовая ложка на стакан воды)", - добавила медик.

Она рекомендует уделять особое внимание уходу за воспаленными слизистыми. Их нужно несколько раз в день промывать ватным тампоном, который смоченный в отваре трав.

"Краевых цветков василька синего - 20 г, цветочных корзинок ноготков лекарственных - 20 г, травы очанки лекарственной - 20 г. 30 г смеси залить 300 мл воды. Настоять 1:00, прокипятить 5 мин на малом огне, процедить. Каждый глаз промывать отдельным тампоном. Отвар использовать и для примочек. Если у больного заложен нос и есть выделения из его ходов, их прочищают ватным тампоном, пропитанным вазелиновым или кипяченым подсолнечным, кукурузным или оливковым маслом", - дала рецепт Кожий.

Детей можно поить чаем с лимоном, отваром плодов шиповника. Также врач рассказала, как ухаживать за высыпанием.

"Если высыпания медленное, можно давать отвар плодов малины обыкновенной с медом или отвар травы фиалки трехцветной. 1 столовую ложку залить 200 мл воды, настоять 1 час, довести до кипения, кипятить 5 мин на малом огне, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Детям до 3 лет дают по 1 чайной - 1 столовой ложке 3-4 раза в день", - посоветовала она и добавила, что больного ребенка можно купать 1-2 раза в неделю и следить, чтобы не появлялись опрелости.

"Умывать ребенка следует ежедневно. Ежедневно одевать его в теплую длинную рубашку, смоченную в отваре травы пажитника сенной или фиалки трехцветной. Сверху рубашки обернуть шерстяным одеялом. Продолжительность процедуры - 1 час. В начале шелушения ребенка купают в ванне с температурой воды 35 градусов, добавляя отвар отрубей. В период шелушения делают постельную паровую ванну продолжительностью до 1 часа. Особенно полезна она тогда, когда сыпь долго не исчезает", - объясняет Кожий.

Чтобы справится с последствиями высыпаний на коже она советует использовать отвар листьев ландыша для примочек, которые нужно накладывать на пятна, которые остались после болезни.

"Для скорейшего выздоровления прежде всего надо поддерживать температуру воздуха в комнате на уровне 20 градусов, постоянно проветривать. В рацион включать пищу, которая легко усваивается и не требует усилий для жевания (супы, пюре, паровые котлеты, молочные продукты). Кормить следует небольшими порциями, но часто (5-6 раз в день). Не давать сухого печенья и сухарей, потому что во время сильного кашля крошки могут попасть в дыхательные пути. Полезно обильное питье, что способствует очищению полости рта, ускоряет выведение из организма токсинов. Больной ребенок не должен напрягать зрение - много читать, рисовать, смотреть телепрограммы, поскольку со временем это может привести к ухудшению зрения. В случае появления тяжелых осложнений у ребенка - следует своевременно госпитализировать", - резюмировала врач.

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