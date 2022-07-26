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Ленивый хачапури в сковородке за 15 минут: простое и сытное блюдо

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 20:03
Ленивый хачапури в сковородке за 15 минут: простое и сытное блюдо Фото: Рецепт хачапури на сковороде (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Побаловать себя вкусной едой хочется очень часто и отличным перекусом для утоления такого голода может стать хачапури на сковороде. Ингредиентов там немного, а времени на готовку у вас уйдет не более 15-20 минут.

Как приготовить ленивый хачапури на сковороде - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Мука -150 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 250 мл.
  • Сыр твердый - 200 г
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - укроп и базилик
  • Масло сливочное или масло растительное - смазать сковороду.

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с солью, добавьте туда молоко и перемешайте. Натрите сыр на терке - можно взять сулугуни или обычный твердый сыр.

Высыпьте сыр в массу с молоком и яйцом и хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова вымешайте.

Зелень нарежьте мелко - можно взять зеленый лук, укроп, базилик или любую другую по вашему вкусу. Добавьте зелень в тесто.

Разогрейте сковороду, добавьте масло, а потом вылейте смесь и аккуратно разровняйте ложкой или лопаткой.

Жарить нужно 7-8 минут на среднем огне и под закрытой крышкой. А потом переверните с помощью лопатки и прожарьте еще 5-7 минут.

Вот все - ленивый хачапури готов. Выложите его на тарелку, дайте 2-3 минуты остыть и режьте ножом.

А вот еще видео, как готовит такое ленивое хачапури кулинарка Ольга Матвей:

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