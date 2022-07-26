Лінивий хачапурі в сковорідці за 15 хвилин: просте і ситне блюдо
Побалувати себе смачною їжею хочеться дуже часто і відмінним перекусом для втамування такого голоду може стати хачапурі на сковороді. Інгредієнтів там небагато, а часу на підготовку у вас піде не більше 15-20 хвилин.
Як приготувати ледачий хачапурі на сковороді - читайте в рецепті нижче.
Інгредієнти:
- Борошно - 150 г
- Яйце - 1 шт.
- Молоко - 250 мл.
- Сир твердий-200 г
- Сіль - на смак
- Зелень - кріп і базилік
- Масло вершкове або рослинна олія - змастити сковороду.
Спосіб приготування:
Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.
Висипте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте.
Зелень наріжте дрібно - можна взяти зелену цибулю, кріп, базилік або будь-яку іншу на ваш смак. Додайте зелень в тісто.
Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.
Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.
Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем.
А ось ще відео, як готує таке ліниве хачапурі кулінарка Ольга Матвій:
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