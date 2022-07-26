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Лінивий хачапурі в сковорідці за 15 хвилин: просте і ситне блюдо

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Вівторок 26 липня 2022 20:03
Лінивий хачапурі в сковорідці за 15 хвилин: просте і ситне блюдо Фото: Рецепт хачапурі на сковороді (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Побалувати себе смачною їжею хочеться дуже часто і відмінним перекусом для втамування такого голоду може стати хачапурі на сковороді. Інгредієнтів там небагато, а часу на підготовку у вас піде не більше 15-20 хвилин.

Як приготувати ледачий хачапурі на сковороді - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнти:

  • Борошно - 150 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Молоко - 250 мл.
  • Сир твердий-200 г
  • Сіль - на смак
  • Зелень - кріп і базилік
  • Масло вершкове або рослинна олія - змастити сковороду.

Спосіб приготування:

Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.

Висипте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте.

Зелень наріжте дрібно - можна взяти зелену цибулю, кріп, базилік або будь-яку іншу на ваш смак. Додайте зелень в тісто.

Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.

Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.

Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем.

А ось ще відео, як готує таке ліниве хачапурі кулінарка Ольга Матвій:

До речі, раніше ми писали про те, як правильно їсти макарони, щоб вони були корисні для здоров'я.

А ще розповідали про те, як приготувати відбивні з курячих сердечок.

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