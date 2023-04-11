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Леся Нікітюк після зйомок у Херсоні сказала, що відрізняє нас від росіян

Леся Нікітюк у Херсоні (фото: Новий канал)
Автор: Дмитрий Войналович

Леся Нікітюк у лютому відвідала Херсонську область, яку минулого року було звільнено від російських окупантів, де відзняла додатковий випуск тревел-проекту "LeМаршрутка".

Тепер своїми емоціями ведуча Нового каналу ділиться з українцями.

Що вразило Лесю Нікітюк у Херсоні

Леся Нікітюк у Херсоні (фото: Новий канал)

Напередодні прем'єри шоу, яке вийде 11 квітня о 20:00 на Новому каналі, Леся згадала, які незвичні емоції відчувала під час зйомок.

"Не знала, як мені бути. Коли ми заїхали у Херсон, побачила людей, які спокійно йдуть у магазин. Подумала: "Як я зараз вийду з машини з ними поговорити в броніку?" Мені ставало некомфортно", - згадує зірка.

Леся Нікітюк у Херсоні (фото: Новий канал)

Також Леся Іванівна поділилася враженнями про спілкування з херсонцями під час подорожі.

"Українці - це незламна нація. Люди, які жили під окупацією, не зламалися, підтримували й допомагали одне одному, хоч як би їх залякували. Ціною власного життя херсонці захищали документи з Держархіву та музейні експонати, які були розкрадені окупантом. Перебуваючи в таких жахливих умовах, у такому страху, виживаючи після катувань, вони поверталися волонтерити одразу, вже наступного дня після звільнення", - розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

"Головне, вони не зрадили свою державу й власні погляди! Це, напевно, й відрізняє нас, українців, від росіян. Ми сильні, сміливі та вільні", - підсумувала ведуча.

Леся Нікітюк у Херсоні (фото: Новий канал)

Раніше Нікітюк показала найбільш пошкоджений обстрілами район Харкова й напівзруйновану росіянами місцеву школу.

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Леся Нікітюк