Когда уже летающий Uber будет? Ужасные пробки взбесили киевлян

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевляне недовольны ситуацией на дорогах столицы

23 января Киев полностью остановился - девятибалльные пробки парализовали город, на дорогах полный хаос, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.

Такая ситуация не может радовать жителей мегаполиса. Киевляне и гости столицы не перестают делиться фото и видео заснеженного города, но, при этом, начали очень злиться из-за ужасных пробок.

"В очередной раз пришлось испытать киевские пробки. Лучше бы не испытывала", - написала одна жительница Киева.

"Когда там уже летающий Uber будет? Мне кажется, в сегодняшней утренней пробке можно забеременеть, родить и выйти из декрета", - иронично отметила еще одна девушка.

Многие не понимают, почему в рабочее время так много машин на улицах.

"Куда вы едете в 12 дня? Зачем вы выходите из дома, если это не учеба или работа? Ужасные пробки, ужасный город", - подметил житель столицы.

"Такое впечатление, будто мы живем в каком-то Египте, и вдруг внезапно у нас выпало 10 см снега, и город сразу стал парализован, везде пробки, у всех паника, никто не может добраться никуда", - отметила киевлянка София.

Скриншот поста

Отметим, что аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на осложнение погодных условий и снегопад в Украине.