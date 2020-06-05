Ливень превратил украинский город в Венецию: мощные фото и видео

Сильный ливень за несколько минут превратил город Мукачево в Венецию. За очень короткое время тут выпала месячная норма осадков. Это произошло 4 июня. Водой затопило Первомайскую набережную, улицу Небесной сотни, улицу Мира и другие. Даже когда осадки прекратились, по улицам неслись огромные потоки воды.

Местные жители Закарпатья публикуют в сети фото и видео непогоды.

Об аномальном количестве осадков предупреждал Мукачевский городской совет. Сейчас коммунальщики уже вовсю пытаются ликвидировать последствия прошедшего ливня.

По данным автоматизированной гидрологической станции Мукачево, в течение нескольких минут вечером 4 июня выпало более 54 мм осадков, сообщает Мukachevo.net.

Отмечается, что стоки и канализации оказались не готовы к такому количеству осадков, которые обрушились на город.

Кстати, синоптики сообщают, что "сезон дождей" в Украине скоро закончится, в страну идет настоящее лето с жарой под 30 градусов. Тепло ворвется в Украину уже с 6 июня.

Ливень затопил улицы Мукачево (видео:YouTube/Перший.com.ua)

Ливень затопил улицы Мукачево (видео:YouTube/Перший.com.ua)

Как мы ранее писали, на украинский курорт обрушился торнадо с градом.