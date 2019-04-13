Лобода шокировала фанатов своим внешним видом (фото)

Светлана Лобода сильно удивила подписчиков новой фотографией, которую она выставила на своей странице в Instagram. Певица написала, что снимает новый клип.

"Готова к новому клипу", - подписала черно-белую фотографию Лобода.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Сеть неоднозначно отреагировала на этот снимок.

"Блин, вблизи такое страшненькое лицо";

"Фу, задрала уже";

"Умыть, убрать понты и простенькая хохлушка... ";

"Фу, как пошло";

"Ого. К такому жизнь меня не готовила. Света окстись";

"Не узнать";

"Дура ты. Нормальные фотки выставлять тяжело?" ;

"Сама на себя не похожа";

"Ждем полностью голой, что стеснятся тут. Быть красивой так до конца";

"А они настоящие?";

"Не узнала даже на этом фото";

"Видно молока много, малышу надо дать";

"Дура, сиськи зачем показывать?";

"Не похожа на себя, совсем...";

"Отфотошопилась жесть, сама красивая, зачем это?";

"Ого сиси, а с виду так и не скажешь";

"Все, поняла на кого похожа Света, на Шер!";

"У вас глаза уставшие, пора отдохнуть";

"Фу... фу";

"Фоточка, а на ней красоточка";

"Будь скромнее детка";

"Обворожительная секси! Спасибо вам за то, что нам есть с кого брать пример, учится такому же изяществу и находить новые образы";

"Очень красивая";

"Красотка".

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.