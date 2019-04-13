ru
ua

Лобода шокировала фанатов своим внешним видом (фото)


Лобода показала фото со сьемки клипа

Светлана Лобода сильно удивила подписчиков новой фотографией, которую она выставила на своей странице в Instagram. Певица написала, что снимает новый клип.

"Готова к новому клипу", - подписала черно-белую фотографию Лобода.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Сеть неоднозначно отреагировала на этот снимок.

  • "Блин, вблизи такое страшненькое лицо";
  • "Фу, задрала уже";
  • "Умыть, убрать понты и простенькая хохлушка... ";
  • "Фу, как пошло";
  • "Ого. К такому жизнь меня не готовила. Света окстись";
  • "Не узнать";
  • "Дура ты. Нормальные фотки выставлять тяжело?" ;
  • "Сама на себя не похожа";
  • "Ждем полностью голой, что стеснятся тут. Быть красивой так до конца";
  • "А они настоящие?";
  • "Не узнала даже на этом фото";
  • "Видно молока много, малышу надо дать";
  • "Дура, сиськи зачем показывать?";
  • "Не похожа на себя, совсем...";
  • "Отфотошопилась жесть, сама красивая, зачем это?";
  • "Ого сиси, а с виду так и не скажешь";
  • "Все, поняла на кого похожа Света, на Шер!";
  • "У вас глаза уставшие, пора отдохнуть";
  • "Фу... фу";
  • "Фоточка, а на ней красоточка";
  • "Будь скромнее детка";
  • "Обворожительная секси! Спасибо вам за то, что нам есть с кого брать пример, учится такому же изяществу и находить новые образы";
  • "Очень красивая";
  • "Красотка".

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

Холостяк 2019: 6 выпуск смотреть онлайн
Новое видео Зеленского: сеть бурно отреагировала на ролик Уже эту грязь не могу слышать: мама Зеленского поделилась эмоциями от выборов
Читать все новости