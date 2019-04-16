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Лучше поздно: мобильные операторы запускают долгожданную услугу

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 14:47
Лучше поздно: мобильные операторы запускают долгожданную услугу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перенос абонентских номеров наконец-то станет возможным

Номер телефона при смене оператора мобильной связи можно будет оставить прежний. Эта услуга заработает в Украине с 1 мая, передает "Зеркало недели".

Отмечается, что долгожданный принцип переносимости мобильного телефонного номера (MNP - Mobile Number Portability) внедрят на 3 года позже утвержденного графика и с опозданием на 20 лет по сравнению с другими странами.

Так, в 2015-м году разработали конкретный план запуска услуги. Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) был утвержден в качестве администратора централизованной базы данных (ЦБД), где должны храниться все номера абонентов. Но в вопросе переноса на практику постоянно позникали "подводные камни".

Лучше поздно: мобильные операторы запускают долгожданную услугу

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Издание пишет, что перенос номера был невыгоден в первую очередь крупным игрокам рынка "Киевстар" и Vodafone (ранее назывался "МТС-Украина").

"Педалировал же процесс всегда исключительно life (теперь - lifecell), руководство которого почему-то всегда было уверено, что таким образом удастся перетянуть абонентов от конкурентов", - говорится в материале.

Теперь о готовности к запуску услуги заявляют все крупнейшие операторы мобильной связи.

В настоящее время и до конца апреля проходит опытная эксплуатация услуги перенесения абонентских номеров мобильными операторами совместно с УГЦР. Перенос абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая станет "следующим шагом".

Лучше поздно: мобильные операторы запускают долгожданную услугу

Фото: zn.ua

Какой механизм перехода в другому оператору с сохранением вашего номера телефона:

Если номер не зарегистрирован, следует пройти процедуру регистрации у текущего оператора. Это можно сделать в личный кабинет на сайте вашего оператора. Зарегистрировать номер также можно в любом фирменном магазине иекущего оператора, предоставив любой документ, удостоверяющий личность.

Затем нужно подать заявку на перенос номера к новому оператору. Это можно сделать онлайн на сайте оператора или также в фирменном магазине. После получения согласия в фирменном магазине нового оператора можно получить новую SIM-карту, на которую будет автоматически перенесен ваш старый номер.

Услуга MNP будет платной для абонента, ее размер будет устанавливать принимающий оператор. Впрочем, скорее всего она будет символической.

Лучше поздно: мобильные операторы запускают долгожданную услугу

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, мобильные операторы приготовили неприятный сюрприз для украинцев. По словам руководителя компании, некоторые потребители вынуждены платить за трафик, который они не используют. 

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