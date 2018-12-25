Лучшие футболисты мира необычно поздравили фанатов с Рождеством

Фото: (instagram.com/cristiano)

Роналду и Месси опубликовали праздничные фотографии

Португальский профессиональный футболист Криштиану Роналду и не менее известный аргентинский футболист Лионель Месси поздравили своих поклонников с Католическим Рождеством. Соответствующие снимки звезды опубликовали в Instagram.

Месси сфотографировался вместе с семьей в рождественских пижамах. Жена и дети футболиста уселась под елкой, чтобы сделать семейное фото. Снимок выложила в социальную сеть Антонелла Ракуццо - супруга спортсмена.

Фото:(instagram.com/antoroccuzzo88)

Нападающий "Ювентуса" также выложил праздничный снимок. Роналду одел своих детей в костюмы Санта Клауса, а сам примерил красно-белый колпак. "Счастливого Рождества!" - подписал фото португалец.



Фото: (instagram.com/cristiano)

Напомним, что Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу". В прошлом сезоне аргентинец забил 34 мяча в 36 играх чемпионата Испании, опередив нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на два гола. Третье место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший 30 мячей.

Мы писали, что Роналду прокомментировал свою женитьбу. Футболист утверждает, что в ближайшее время брак не входит в его планы.

Ранее мы сообщали о том, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Вместе они с 2016 года и воспитывают четверых детей. Трое детей – от суррогатных матерей, 8-летнего Роналду-младшего и близнецов Еву и Матео, которые появились на свет в июне 2017 года. А также Джорджина Родригес родила Роналду дочку в ноябре 2017 года, которую они назвали Алана Мартина.