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Кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом

STYLERЖиття    25.12.2018 - 14:17
Кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом
Фото: (instagram.com/cristiano)

Роналду і Мессі опублікували святкові фотографії

Португальський професійний футболіст Кріштіану Роналду і не менш відомий аргентинський футболіст Ліонель Мессі привітали своїх шанувальників з Католицьким Різдвом. Відповідні знімки зірки опублікували в Instagram.

Мессі сфотографувався разом з родиною у різдвяних піжамах. Дружина і діти футболіста сіли під ялинкою, щоб зробити сімейне фото. Знімок виклала в соціальну мережу Антонелла Ракуццо - жінка спортсмена.

Кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з РіздвомФото:(instagram.com/antoroccuzzo88)

Нападник "Ювентуса" також виклав святковий знімок. Роналду одягнув своїх дітей в костюми Санта Клауса, а сам приміряв червоно-білий ковпак. "Щасливого Різдва!" - підписав фото португалець.

Кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом
Фото: (instagram.com/cristiano)

Нагадаємо, що Мессі в рекордний п'ятий раз отримав "Золоту бутсу". У минулому сезоні аргентинець забив 34 м'ячі в 36 іграх чемпіонату Іспанії, випередивши нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха на два голи. Третє місце зайняв форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн, який забив 30 м'ячів.

Ми писали, що Роналду прокоментував своє одруження. Футболіст стверджує, що найближчим часом шлюб не входить в його плани.

Раніше ми повідомляли про те, що Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій Джорджині Родрігес.

Разом вони з 2016 року і виховують чотирьох дітей. Троє дітей від сурогатних матерів, 8-річного Роналду-молодшого і близнюків Єву і Матео, які з'явилися на світ в червні 2017 року. А також Джорджина Родрігес народила Роналду доньку в листопаді 2017 року, яку вони назвали Алана Мартіна.

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