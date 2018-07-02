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В Луцке ветеран-афганец прилюдно совершил самоубийство

STYLERLIFE        02.07.2018 - 21:58
Фотоиллюстрация (ru.freeimages.com)
Фотоиллюстрация (ru.freeimages.com)

Мужчина вонзил нож себе в сердце на глазах у людей

В Луцке ветеран-афганец совершил ужасное самоубийство на глазах у своих собратьев в помещении. Это произошло на территории Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана, сообщает телеканал "Нова Волинь".

Кадр из видео (facebook.com/volyntv)

По словам пресс-секретаря полиции Луцкой области Ольги Бузулук, при разговоре с представителями организации, бывший военнослужащий жаловался на свою жизнь и возмущался ситуацией сложившейся в стране. После того как разговор был окончен, он вышел в коридор, где и вонзил себе нож в грудь.

Скрин: кадр из видео (facebook.com/volyntv)

На место, где было совершено самоубийство, незамедлительно выехали медики и сотрудники полиции. К сожалению, спасти жизнь 51-летнему мужчине не удалось. Ранения, которые мужчина нанес себе, оказались смертельными.

 
Самогубство

У Луцьку на проспекті Молоді, 14 в приміщенні Волинської обласної спілки афганців чоловік скоїв самогубство. Трагедія сталася близько третьої години дня. Продовжить речниця поліції Ольга Бузулук. #СуспільнеВолинь

Опубліковано НСТУ - телеканал "Нова Волинь" Понеділок, 2 липня 2018 р.

Видео: Ветеран-афганец совершил самоубийство (facebook.com/volyntv)

Напомним, ранее бойцы ООС рассказали, как перехитрили боевиков на Донбассе.

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Теги: самоубийство, Луцк
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