Львов в плену снежной стихии: впечатляющие фото и видео

Коллаж РБК-Украина

Выезды из города заблокированы, а городской транспорт увяз в снегу

В пятницу, 25 января Львов оказался в плену сильных снегопадов. Местные жители жалуются, что городской транспорт практически перестал курсировать, а в некоторых районах – с сильным сбоем в графиках.

Все центральные улицы замерли в пробках, а полиция не успевает выезжать на места ДТП.

Как отметил в своих публикациях депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, снегоуборочную технику на улицах видно, однако почему-то они не убирают снег и не посыпают, а просто катаются по улицам.

А вот работники коммунальных служб стараются как могут – они расчищают дорогу на тротуарах и пешеходных переход.

Опубліковано Igor Zinkevych Четвер, 24 січня 2019 р.

Ситуация с выездами из города практически катастрофическая. Грузовой транспорт буксует на подъездах к городу и тем самым блокирует трассы.

Водители вынуждены искать объезды или стоять в километровых пробках часами.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее мы сообщали о том, как убирают снег в Киеве и других городах мира.

А также писали о том, что Украину накрыло сильными снегопадами и жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео.