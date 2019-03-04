Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака нужно быть осторожными

Любовный гороскоп расскажет, какие дни на этой неделе подходят для романтических свиданий и признаний

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 10 марта испытывает влияние ретроградного Меркурия. И мы ранее предупреждали о том, насколько опасен может этот период стать для украинцев. Однако любовь тесно переплетается с деньгами, заботами и хлопотами повседневной жизни и поэтому важно знать, в какие дни звезды более благоприятны для подвигов во имя любви, а в какие – лучше придержать эмоции и внимательно отнестись к поступкам и словам.

Во вторник, 5 марта, астрологи обещают всплески эмоций буквально на пустом месте. В этот день возможны неожиданные симпатии, флирт и даже любовь с первого взгляда. Также в этот день стоит быть более сдержанными, так как через край будут бить не только позитивные эмоции. Возможны вспышки гнева, ревности и непонятные обиды. Постарайтесь не наговорить своим половинкам лишнего.

В среду, 6 марта, звезды рекомендуют быть сдержанными и проявить консерватизм в отношениях. В этот день маловероятны романтические знакомства и флирт. Однако для тех, кто уже состоит в близких длительных отношениях – среда прекрасный день для того, чтобы проявить нежность, чувства и побаловать себя романтикой.

В четверг, 7 марта, стоит проявить осторожность, так как звезды предупреждают об эмоциональной легкости, которая может привести к внезапной влюбленности или новому романтическому знакомству, которое повлечет за собой потерю головы и массу ошибок. Будьте осмотрительны.

В пятницу, 8 марта, звезды рекомендуют быть активными, энергичными и решительными. В этот день может появиться желание реализовать заветные мечты и вполне вероятно, что шансы на победу будут очень велики.

А вот суббота, 9 марта, может оказаться очень неудачным днем – звезды предупреждают о недоразумениях в отношениях. В этот день возможна рассеянность и расслабленность, что может стать причиной для ошибок и ссор. Также в этот день возможны непомерные траты и даже мошенничество. Чтобы избежать в этот день негатива – звезды рекомендуют побаловать друг друга романтическими подарками.

В воскресенье, 10 марта, не рекомендуется давить друг на друга, так как этот день будет наполнен свободолюбием и независимостью. Чтобы свидание стало идеальным в этот день – стоит выбрать что-то, что подарит новые эмоции: новый фильм, новый ресторан или новые способы доставить удовольствие своей половинке.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков зодиака катастрофически не повезет на этой неделе.

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