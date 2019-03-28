Любят тусовки и приключения: астрологи назвали самый пьющий знак Зодиака

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака более всего склонен к алкогольным похождениям и рискованным гулянкам. Также рожденные под этим знаком Зодиака отличаются неуемной страстью к транжирству и азартным играм.

Люди, которые родились под знаком Стрельца – имеют репутацию настоящих выпивох и души любой компании. Именно о них слагают городские легенды и анекдоты.

Представители этого знака знают, как оживить даже самую скучную деловую встречу, рабочий корпоратив или грустную семейную тусовку. У них нет никаких ограничений, правилами этики они не пользуются, а если дело доходит до веселья – то их уже не остановить.

Знак Зодиака, который любит погулять и выпить (pixabay.com)

Стрельцы любят покутить и потратить все свои сбережения так, как будто завтрашний день никогда не наступит. Также они готовы пойти на любой риск, авантюру или сыграть в азартную игру.

"Они не имеют самоограничения. Они выпаливают первое, что приходит на ум, не задумываясь. В их мире, правду, какой бы болезненной она ни была, всегда нужно рассказывать", - подчеркивают астрологи.

Кроме того, представители этого знака – жуткие сплетники, которые могут запросто выболтать секрет в большой компании.

Однако Стрельцы при всем этом – доверчивые и легкие в общении люди, что делает их мишенью для мошенников.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в апреле нельзя жениться и выходить замуж.

А также рассказывали о том, что конец марта будет очень напряженным в астрологическом плане.