Люди прыгали с обрывов: очевидец вспомнил кровавые события Майдана

Фото: Зима 2014 года/годовщина расстрелов на Майдане (Константин Сова)

Врач вспомнил самые трагические события Революции Достоинства

Пять лет назад, 18 февраля 2014 года, начались трагические события – расстрелы активистов на Майдане. Эти дни вошли в историю как самые кровавые во время Революции Достоинства. В результате противостояний с правоохранителями и расстрелов погибли 23 активиста.

По просьбе Styler кардиохирург и волонтер Назар Озерянский, который был активным участником Революции Достоинства, вспомнил о трагических днях Революции.

"18 февраля лично для меня - самый памятный день. Я тоже в тот день и получил травмы, и впервые в жизни видел, как десятитысячная толпа паникует, когда с разных сторон "Беркут" зажимает, когда люди прыгали с обрывов и быстро взбирались на такие высокие десятиметровые баррикады, на которые нельзя залезть в принципе", - вспоминает он.

Врач впервые видел, как люди лежали друг на друге в пять слоев, когда на них давят.

Фото: Участник Майдана Назар Озерянский (слева) (facebook.com/dr.ozerianskiy)

"Но они не сдавались, и никто тогда с Майдана не уходил. Несмотря на общую панику, которая тогда царила в центре города", - отмечает волонтер.

Именно для него один из важных дней – это именно 18 февраля. Кроме, конечно, других важных дат.

"Во время расстрелов я там не был, потому что уехал в другое место. Но тот день я помню очень хорошо. Это был хороший спокойный день, светило солнце, как в эти дни – сегодня, вчера. Это был момент, когда стало понятно, что преступная власть на уступки не пойдет, и самое главное ощущение, которое появилось – это то, что мы на уступки тоже не пойдем. Заметил, что то же самое чувствовали и другие: самоотдача и самопожертвование", - говорит Назар Озерянский.

Напомним, стало известно, что почти 40 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах.

Кроме того, адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на улице Институтской.

Видео: Первые убитые на Майдане (video.rbc.ua)