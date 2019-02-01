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Лютые морозы вдохновили американцев на необычный флешмоб (фото)

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 16:23
Лютые морозы вдохновили американцев на необычный флешмоб (фото)
Флешмоб #frozenpants в США (фото: instagram.com/mypalooriginal)

Забавные "фигурки" оставляют на улице во дворах и около дороги

В Штатах продолжают лютовать аномальные морозы, которые вдохновляют американцев на забавные эксперименты и флешмобы. Новым трендом стал фокус с влажной одежной, которая мгновенно замерзает на улице и остается при этом в разнообразном положении - будто фигурки. Пользователи соцсетей активно делятся смешными фото с хештегом #frozenpants.

"Замержшими штанами" могуть быть не только брюки и джинсы, но и рубашки, костюмы и даже кимоно. 

 

Фото: instagram.com/tomgrotting

Влажная ткань очень быстро застывает на морозе из-за очень низких температур. "Фигурку" оставляют в сугробах около дома, во дворе или у дороги.

Лютые морозы вдохновили американцев на необычный флешмоб (фото)Фото: instagram.com/ki_mn_martialarts

Лютые морозы вдохновили американцев на необычный флешмоб (фото)Фото: instagram.com/ki_mn_martialarts

Лютые морозы вдохновили американцев на необычный флешмоб (фото)

Фото: instagram.com/chisagocountyso

 

Фото: instagram.com

Как сообщалось ранее, на Среднем Западе США из-за сильных морозов и снегопадов погиб минимум 21 человек

Также мы писали о том, что известный украинский народный синоптик Наталка Диденко призвала СМИ не нагнетать панику из-за аномальных морозов в Штатах и отметила, что уже с начала февраля ожидается потепление.

Напомним, 30 января в США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение

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Видео: РБК-Украина

В США 21 человек погиб из-за аномальных холодов Американцы показали необычный эффект от лютых морозов: яркое видео
Новости Украины флешмобморозыСоединенные Штаты Америки
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