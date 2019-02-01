Магнитные бури в феврале: как избежать головной боли и скачков давления

Эксперты дали пару практических советов

Видео: (YouTube/ТСН)

Астрономы утверждают, что мощных солнечных вспышек в 2019 году не ожидается, однако исключений никто не отменял. Так, уже 1 февраля планету накроют геомагнитные бури. Как избежать влияния данного явления и прочих изменений погоды рассказали эксперты, передает ТСН.

Резкая смена погоды влияет на организм, особенно тяжко приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, у кого нарушено мозговое кровообращение. Головная боль и скачки давления - первый признак, который указывает на проблему. Спасаться от капризов погоды рекомендуют массажами, таблетками и мазями.

Чтобы не зависеть от погоды, над собой нужно работать. Врач дает ряд практических советов, которые помогут улучшить ваше самочувствие и избежать неприятностей:

не перетруждаться;

полноценно спать;

правильно питаться;

заниматься спортом;

О метеозависимости украинцам решила напомнить и народный синоптик Наталка Диденко: "Активизировалось магнитное поле Земли, пришли магнитные бури.

Поэтому закиньте подальше гаджеты, завяжите платком голову, оставьте мягкий свет в комнате, выпейте, что вам помогает в таких ситуациях, но мудро и рассудительно, и лягте под теплое одеяло".

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что существует убеждение, что у людей, которые зависят от погоды или же испытывают метеозависимость, ухудшается состояние здоровья во время магнитных бурь и изменений погодных условий. Супрун развеяла данный миф.

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